Ніколо Дзаньйоло порушив своє мовчання відкритим листом, у якому закликав Рому повернути його назад до складу.

Рома прибрала ім'я Дзаньйоло зі своєї роздягальні. До цього клуб дав зрозуміти, що більше не розраховує на гравця після того, як той відмовився тренуватися і грати за команду, а також відмовився від трансферу в Борнмут.

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Після закриття зимового трансферного вікна Дзаньйоло написав відкритого листа, в якому постарався помиритися з римським клубом.

"За останні тижні було сказано і написано стільки всього, що не відповідає дійсності. Я прийшов у Рому невідомим гравцем, і вболівальники зустріли мене як свого. У фіналі Ліги конференцій у Тирані завдяки забитому м'ячу я відчув, що відплатив їм за все.

У віці 23 років я пройшов через досвід, якого багато хто з моїх колег не зазнавав за всю свою кар'єру: я падав, піднімався, знову падав, знову піднімався на ноги і перемагав.

Останні кілька місяців були непростими, я не знав, яким буде моє футбольне майбутнє. Проте, я завжди старанно працював на полі та на тренуваннях. Я вперше настільки сильно злякався (Після погроз щодо фізичної розправи – прим. "Футбол 24") за себе і свою сім'ю. Раніше зі мною такого ніколи не траплялося, і це було жахливо.

Майбутнє в наших руках: я утримую своє і віддаю себе в повне розпорядження Роми", – цитує ANSA атакувального півзахисника "джалороссі".

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