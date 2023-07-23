Испанская Жирона является главным претендентом на форварда СК Днепр-1 и сборной Украины. Вице-чемпион УПЛ не спешит отпускать своего лидера, половиной прав на которого владеет и датский Митьюлланд. Соответственно, клубам, желающим подписать 26-летнего Довбика, придется вести диалог не только с СК Днепр-1.

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"Жирона решает две задачи. Первая – вопрос с Митьюлландом. Решить его желательно не за счет денег. То есть, найти какие-то кадровые варианты, чтобы усилить Митьюлланд, чтобы те отказались от своих прав на Довбика. Этот вопрос решить можно.

Параллельно Жирона пытается договориться с Днепром-1. Вот здесь есть некоторые проблемы. По моей информации, трансфер Довбика курирует лично инвестор Днепра-1 Игорь Коломойский. И ситуация в том, что сейчас ведутся эти торги. Никто не может знать точных цифр, кроме одного или двух человек в мире. Сейчас есть разногласия в видении этой ситуации. Жирона сейчас не будет сорить деньгами.

Если эти торги без положительной динамики, то боссы Жироны просто устанут от этого и перестанут рассматривать этот вариант. По моей информации, Жирона уже, страхуясь, ведет переговоры с другим форвардом примерно за те же деньги, но с опытом игры в АПЛ", – рассказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, недавно Довбик продлил контракт со СК Днепр-1 до лета 2025 года. В сезоне 2022/23 Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив в чемпионате Украины 24 гола.

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