Трабзонспор не полишив надій придбати 25-річного гравця збірної України, інформує Fanatik.

"Не хочу ходити та просити": Довбик пояснив, чому не має наміру продовжувати контракт з СК Дніпро-1

Чемпіони Туреччини робили відчайдушну спробу підписати Довбика наприкінці літнього трансферного вікна, але отримали категоричну відмову від СК Дніпро-1. У "чорноморського шторма" серйозні проблеми з результативністю, тому підсилення атаки потрібне вже у січні. Трабзонспор буде знову намагатися переконати керівництво СК Дніпро-1 відпустити Довбика.

Якщо ж не вийде, то турки підготували хитрий план Б. Вони дочекаються літа 2023 року і будуть вести переговори із самим гравцем, ігноруючи позицію СК Дніпро-1. Правила ФІФА дозволяють такі дії, якщо у футболіста залишилося менше 6 місяців чинного контракту, а угода Довбика розрахована якраз до кінця 2023 року. Зірвати наміри Трабзонспора може лише підписання нового контракту Артема з СК Дніпро-1.

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