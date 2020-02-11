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Трансфер Бутка в Лех зірвався – відома причина

18:13 473 Читать на русском
Трансфер Бутка в Лех зірвався – відома причина
Богдан Бутко / Фото з відкритих джерел

Захисник Шахтаря Богдан Бутко продовжує пошуки нової команди.

Захисник "гірників" Богдан Бутко, яким активно цікавився польський Лех, поки не зможе спробувати свої сили у Екстраклясі, повідомляє Динамоманія.

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Трансфер 29-річного футболіста зірвався через травму гравця. У Бутка – надрив привідного м'яза і на відновлення йому знадобиться не менше місяця. Нагадаємо, Лех планував взяти українця у оренду.

До слова, Бутко, який повністю програв конкуренцію українцю Сергію Болбату та бразильцю Додо, у поточному сезоні в чемпіонаті України жодного разу не з’являвся на полі у складі своєї команди. Донецький клуб вже виключив футболіста зі своєї офіційної заявки на сезон. Портал Transfermarkt оцінює 29-річного захисника у 1,5 млн євро.

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Теги
Шахтар Шахтар Богдан Бутко Богдан Бутко Лех Лех Трансфери
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