Трансфер Бутко в Лех сорвался – известна причина

Защитник Шахтера Богдан Бутко продолжает поиски новой команды.

Защитник "горняков" Богдан Бутко, которым активно интересовался польский Лех, пока не сможет попробовать свои силы в Экстраклясе, сообщает Динамомания.

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Трансфер 29-летнего футболиста сорвался из-за травмы игрока. У Бутко – надрыв приводящей мышцы и на восстановление ему понадобится не меньше месяца. Напомним, Лех планировал взять украинца в аренду.

К слову, Бутко, который полностью проиграл конкуренцию украинцу Сергею Болбату и бразильцу Додо, в текущем сезоне в чемпионате Украины ни разу не появлялся на поле в составе своей команды. Донецкий клуб уже исключил футболиста из своей официальной заявки на сезон. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,5 млн евро.

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