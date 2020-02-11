Палкін: У Фернандо не було шансів у Спортінгу

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів, чому "гірники" повернули з оренди бразильського нападника Фернандо.

"Він, правду кажучи, не грав. Зіграв лише кілька матчів у дублі Спортінга. Фактично, весь цей час він був травмований. То одна травма, то інша. Шансів зіграти за першу команду Спортінга у нього не було.

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Тому ми поговорили з хлопцем, поговорили зі Спортінгом і прийняли рішення його повернути. Фернандо сам хоче доводити, що гідний грати в Шахтарі і горить бажанням. Цьому хлопцю потрібно більше часу, щоб себе зарекомендувати", – цитує Палкіна сайт телеканалів Футбол.

Нагадаємо, 20-річний вінгер перейшов до табору "помаранчево-чорних" 1 липня 2018 року з бразильського Палмейраса за 5,5 млн євро. Не зумівши завоювати собі місце на футбольному полі він 1 вересня 2019 року пішов у оренду до лісабонського Спортінга, однак через травми так і не дебютував за основну команду. Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 млн євро.

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