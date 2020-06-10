"Трамп – расист", – американський талант Шальке наїхав на президента США

Півзахисник Шальке Вестон Маккені обурений подіями на своїй батьківщині і знайшов винуватця нинішніх незгод США.

"Я не думаю, що Трамп підходить для роботи президента. Він не розуміє відповідальність, яку президент несе за всю країну.

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Я думаю, що він неосвічений. Я не підтримую його ні краплі. У моїх очах ви можете назвати його расистом", – цитує Маккені GetFootballNewsGermany.

У нинішньому сезоні Бундесліги Вестон провів 24 матчі, в яких відзначився двома голами.

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