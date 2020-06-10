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"Трамп – расист", – американский талант Шальке наехал на президента США

18:14 21 Читати українською
"Трамп – расист", – американский талант Шальке наехал на президента США
Уэстон Маккени / Фото Goal.com

Полузащитник Шальке Уэстон Маккени возмущен событиями на родине и нашел виновника нынешних проблем США.

"Я не думаю, что Трамп подходит для работы президента. Он не понимает ответственность, которую президент несет за всю страну.

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Я думаю, что он необразованный. Я не поддерживаю его ни капли. В моих глазах вы можете назвать его расистом", – цитирует Маккени GetFootballNewsGermany.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Уэстон провел 24 матча, в которых отметился двумя голами.

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Теги
Германия Дональд Трамп Уэстон Макенни Уэстон Макенни Шальке Шальке
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