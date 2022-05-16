Екс-футболіст Вітесса Мурад Ламрабатте несподівано пішов із життя під час родинної відпустки.

Трагедія сталась під час відпустки – чоловік вирішив стрибнути зі скелі у воду, проте все завершилось фатально, повідомляє Yahoo Sports.

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Жахливий інцидент трапився поблизу курорту Санта-Понса біля Майорки. Ламрабатте невдало стрибнув у воду, а його дружина зняла на відео нещасний випадок, на який чутно, як вона вигукнула "Боже мій!" Поліція поки не змогла провести допит жінки, оскільки вона перебуває у шоковому стані.

Зазначимо, що Ламрабатте виступав за молодіжну команду Вітесса у сезоні 2010/11, з якою став тріумфатором Кубка Нідерландів U-23.

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