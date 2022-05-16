Экс-футболист Витесса Мурад Ламрабатте неожиданно ушел из жизни во время семейного отпуска.

Трагедия произошла во время отпуска – мужчина решил прыгнуть со скалы в воду, однако все завершилось фатально, сообщает Yahoo Sports.

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Ужасный инцидент произошел вблизи курорта Санта-Понса у Майорки. Ламрабатте неудачно прыгнул в воду, а его жена сняла на видео несчастный случай, на который слышно, как она выкрикнула "Боже мой!" Полиция пока не смогла провести допрос женщины, поскольку она находится в шоке.

Отметим, что Ламрабатте выступал за молодежную команду Витесса в сезоне 2010/11, с которой стал триумфатором Кубка Нидерландов U-23.

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