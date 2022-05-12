Мексику сколихнула трагічна смерть Антоніо Салазара, якому було лише 33 роки. Його тіло знайшли в багажнику автомобіля Chevrolet Cavalier неподалік міста Тонала, що на півдні країни.

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Тіло обгоріло настільки, що правоохоронцям знадобилося кілька днів, щоб ідентифікувати загиблого. Про його смерть оголосили 10 травня, а сам "Халк" не виходив на зв'язок з 8 числа. Поліція розслідує обставини трагедії. Є підозри, що футболіста вбили, після чого підпалили авто, повідомляє Daily Mail.

Салазар виступав за мексиканські клуби (зокрема, Чівас) та в сусідній Коста-Ріці. Зіграв три матчі за молодіжну збірну Мексики і забив 1 гол. Повісив бутси на цвях у 2015-му.

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