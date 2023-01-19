Жахливий інцидент відбувся у місті Басра, де 19 січня повинні зіграти збірні Іраку та Оману. Проведення фіналу Кубка Перської затоки під загрозою зриву.

Вирішальна гра Кубка Перської затоки між Іраком та Оманом запланована на сьогодні, 19 січня. Стартовий свисток має пролунати о 18:00 за київським часом.

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За кілька годин до матчу сталася трагедія. Близько 60 тисяч уболівальників, чимало з яких були без квитків, зібралися поблизу стадіоні в Басрі, сподіваючись потрапити на гру. Працівники стадіону вмовляли людей не ламати ворота і турнікети, однак безрезультатно.

У якийсь момент біля зачинених турнікетів виникла тиснява, в якій травми отримали близько 80 людей. Підтверджено смерть двох уболівальників, повідомляє Al Jazeera з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Іраку.

Кількість жертв може зрости, адже деякі з поранених перебувають у критичному стані. Журналіст Ісмаель Аднан повідомив про великий хаос біля стадіону. За його словами, проведення фіналу опинилося під великим питанням. Губернатор Басри заявив, що матч можуть провести в іншому місті чи навіть в іншій країні.

Міністерство внутрішніх справ Іраку закликало уболівальників без квитків залишити межі стадіону і прилеглу до арени територію. Представники влади заявили, що всі перепустки на матч продані, тому людям, які не мають квитків, потрапити на гру не вдасться.

Ірак приймає Кубок Перської затоки вперше з 1979 року. У турнірі беруть участь 6 збірних – Ірак, Оман, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн та Ємен.

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