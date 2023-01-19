Матч 7-го туру АПЛ Крістал Пелас – Ман Юнайтед (1:1) запам'ятався нетиповим епізодом за участю одного з уболівальників.

На старті другого тайму Патрік Вієйра проводив заміну. Паузою в грі скористався фанат, який прорвався на газон, і через півполя підбіг до хавбека Манчестер Юнайтед Каземіро.

Фатальний шедевр для "дияволів" у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед

Не зустрівши жодного опору з боку стюардів та футболіста, уболівальник зробив селфі з гравцем збірної Бразилії. Головний арбітр і решта футболістів вирішили не втручатися, давши хлопцю здійснити задумане. Фанат зробив фото і спокійно залишив межі поля, після чого потрапив до рук стюардів.

Невдовзі після цього епізоду 30-річний Каземіро отримав жовту картку, через яку пропустить наступний поєдинок проти Арсенала. У компенсований час МЮ втратив перемогу, пропустивши після удару зі штрафного, і не зміг вийти на друге місце турнірної таблиці АПЛ.

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Крістал Пелас у компенсований час, пропустивши гол-шедевр