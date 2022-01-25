Незадолго до начала игры вблизи стадиона Олембе в Яунде возникла давка. Болельщики пытались попасть на поле, а работники арены не смогли справиться с толпой. Стадион вмещает 60 тысяч зрителей – планировалось, что игру посетят 80% от емкости арены, но на трибунах было более 50 тысяч человек.

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Все завершилось трагедией. В давке погибли минимум 6 человек – их раздавила толпа, пытаясь пролезть в узкую металлическую дверь. К сожалению, жертв может быть еще больше. Около 40 человек, среди которых есть и дети, находятся в больницах, состояние нескольких из них – критическое, сообщает AS со ссылкой на AP.

Африканская конфедерация футбола на своем официальном сайте подтвердила инцидент. В настоящее время продолжается расследование, к которому привлекли камерунских властей и организаторов турнира.

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