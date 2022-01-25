Камерун вибив Комори в унікальному матчі 1/8 фіналу Кубка Африки. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Кубок африканських націй, 1/8 фіналу

Камерун – Комори – 2:1

Голи: Екамбі, 30, Абубакар, 70 – М'Шангама, 81

Вилучення: Абду, 7 (Комори)

Комори вийшли на матч із польовим гравцем у воротах – рамку змушений був захищати Чакер Аладюр. На 7-й хвилині острів'яни ще й у меншості залишилися. Здавалося, Камерун розтопче знекровленого суперника, але аутсайдер дав бій.

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До перерви лише Екамбі зумів пробити захисника-голкіпера. Це був єдиний удар від господарів турніру в площину воріт. По перерві Абубакар подвоїв перевагу камерунців, на що Комори відповіли диво-голом зі штрафного. 2:1 – Камерун йде далі, а у чвертьфіналі зіграє з Гамбією.

Чакер Аладюр відбив 4 удари із 6-ти, які йшли в площину воріт. Оосбливої уваги заслуговує його подвійний сейв, який став вірусним у соцмережах.