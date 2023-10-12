У четвер, 12 жовтня, Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Абдулли Авджі на посаду головного тренера. Він змінив Ненада Б'єліцу, який за численними повідомленнями близький до отримання роботи в Рейнджерс.

Динамо хотіло запросити турецького тренера

Згідно з Fotomac, Авджі підписав дворічний контракт.

Раніше Авджі вже тренував "синьо-бордових" – з листопада 2020 року по березень 2023 року. У цей період Трабзонспор набирав у середньому 2,05 очка за гру. Він приводив команду до перемоги в Суперлізі та двох Суперкубків Туреччини.

У 2019 році київське Динамо розглядало кандидатуру Авджі на посаду головного тренера команди.

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