Динамо хотіло запросити турецького тренера

Головний тренер Бешикташа Абдула Авджі міг очолити київське Динамо.

"Була десь місяць тому така інформація. Більш того, Авджі навіть купив квиток до Києва, щоб прилетіти домовитися з Суркісом. Ми хотіли організувати їхню зустріч. В такому випадку, Абдулла, напевно, підписав би контракт з Києвом. Я навіть висловлював свою думку про Київ для Авджі.

Зайц міг би проявити себе в Динамо, – агент ФІФА

Він дійсно цікавився можливістю попрацювати тренером в Динамо. Можна сказати, що трохи не вийшло організувати цю зустріч. Шкода, що так вийшло. У Києві Авджі працював би довгий час і був би успішним тренером в Україні.

Але так вийшло, що Бешикташ зумів випередити Динамо і зробив свою пропозицію раніше. До того ж були запропоновані більш цікаві умови і Авджі вибрав Бешикташ", – сказав агент ФІФА Алааддін Меміш виданню FootBoom.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати