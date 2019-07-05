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Динамо хотіло запросити турецького тренера

5 липня 19:43 1259 Читать на русском
Динамо хотіло запросити турецького тренера
Абдула Авджі / соцмережі

Головний тренер Бешикташа Абдула Авджі міг очолити київське Динамо.

"Була десь місяць тому така інформація. Більш того, Авджі навіть купив квиток до Києва, щоб прилетіти домовитися з Суркісом. Ми хотіли організувати їхню зустріч. В такому випадку, Абдулла, напевно, підписав би контракт з Києвом. Я навіть висловлював свою думку про Київ для Авджі.

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Він дійсно цікавився можливістю попрацювати тренером в Динамо. Можна сказати, що трохи не вийшло організувати цю зустріч. Шкода, що так вийшло. У Києві Авджі працював би довгий час і був би успішним тренером в Україні.

Але так вийшло, що Бешикташ зумів випередити Динамо і зробив свою пропозицію раніше. До того ж були запропоновані більш цікаві умови і Авджі вибрав Бешикташ", – сказав агент ФІФА Алааддін Меміш виданню FootBoom.

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