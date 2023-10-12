Трабзонспор назначил нового тренера – в 2019-м его хотело пригласить Динамо
Абдулла Авджи второй раз в тренерской карьере возглавил Трабзонспор.
В четверг, 12 октября, Трабзонспор на своём официальном сайте объявил о назначении Абдуллы Авджи на пост главного тренера. Он сменил Ненада Бьелицу, который по многочисленным сообщениям близок к получению работы в Рейнджерс.
Динамо хотело пригласить турецкого тренера
Согласно Fotomac, Авджи подписал двухлетний контракт.
Ранее Авджи уже тренировал "сине-бордовых" – с ноября 2020 года по март 2023 года. В этот период Трабзонспор набирал в среднем 2,05 очка за игру. Он приводил команду к победе в Суперлиге и двум Суперкубкам Турции.
В 2019 году киевское Динамо рассматривало кандидатуру Авджи на пост главного тренера команды.
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