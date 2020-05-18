"Той випадок, коли спочатку дивишся на обличчя": дівчина Юрченка вразила мережу спокусливими фото

Лідер луганської Зорі Владлен Юрченко черпає натхнення в обіймах своєї неймовірної подруги Крістіни.

Дівчина вразила користувачів мережі своєю красою і розкішними формами. "Ви – той випадок коли, спочатку дивишся на обличчя, а потім на все інше", – пишуть під світлинами ефектної брюнетки в Інстаграм.

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Відзначимо, що у сезоні 2019/20 Юрченко провів в УПЛ 19 матчів, забив 5 голів і виконав 3 асисти. Талановитий півзахисник скептично налаштований щодо можливого проведення всіх матчів верхньої шістки УПЛ в Києві.

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