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"Той випадок, коли спочатку дивишся на обличчя": дівчина Юрченка вразила мережу спокусливими фото

13:57 2781 Читать на русском
"Той випадок, коли спочатку дивишся на обличчя": дівчина Юрченка вразила мережу спокусливими фото
Муза Юрченка вражає мережу

Лідер луганської Зорі Владлен Юрченко черпає натхнення в обіймах своєї неймовірної подруги Крістіни.

Дівчина вразила користувачів мережі своєю красою і розкішними формами. "Ви – той випадок коли, спочатку дивишся на обличчя, а потім на все інше", – пишуть під світлинами ефектної брюнетки в Інстаграм.

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Відзначимо, що у сезоні 2019/20 Юрченко провів в УПЛ 19 матчів, забив 5 голів і виконав 3 асисти. Талановитий півзахисник скептично налаштований щодо можливого проведення всіх матчів верхньої шістки УПЛ в Києві.

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