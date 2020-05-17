toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЕРЛІНГ ХОЛАНД КОРОНАВІРУС

Дівчина Супряги підірвала мережу черговими гарячими фото на межі фолу

14:51 3782 Читать на русском
Дівчина Супряги підірвала мережу черговими гарячими фото на межі фолу
Владислав Супряга та його дівчина / фото із соцмереж

Дарина Савіна, яка зустрічається з Владиславом Супрягою, потішила своїх прихильників новими світлинами.

Нові фото дівчини форварда СК Дніпро-1 з'явилися на сторінці красуні-білявки в соціальній мережі Instagram. Як відомо, друга половинка Супряги регулярно влаштовує фурор у соцмережах гарячими світлинами.

Екс-хавбек Барселони помилково опублікував інтимне фото з коханою – пишногруда брюнетка не соромиться оголюватись

Нагадаємо, 20-річний Супряга виступає за дніпровську команду на правах оренди з Динамо, а влітку нападник повинен повернутися до Києва. В поточному сезоні чемпіон світу U-20 забив 8 голів у 17 матчах Прем'єр-ліги.

Дівчина дня: неймовірна кохана Владислава Супряги, яка спонукала його на перехід в Динамо

blog_ava
Захисник Айнтрахта героїчно відбив удар суперника з 5 метрів – відео божевільного сейва
08:00
7054
Теги
Динамо Динамо Дівчата футболістів Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
8
хв
Уніон Берлін
19:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук