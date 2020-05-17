Дівчина Супряги підірвала мережу черговими гарячими фото на межі фолу

Владислав Супряга та його дівчина / фото із соцмереж

Дарина Савіна, яка зустрічається з Владиславом Супрягою, потішила своїх прихильників новими світлинами.

Нові фото дівчини форварда СК Дніпро-1 з'явилися на сторінці красуні-білявки в соціальній мережі Instagram. Як відомо, друга половинка Супряги регулярно влаштовує фурор у соцмережах гарячими світлинами.

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Нагадаємо, 20-річний Супряга виступає за дніпровську команду на правах оренди з Динамо, а влітку нападник повинен повернутися до Києва. В поточному сезоні чемпіон світу U-20 забив 8 голів у 17 матчах Прем'єр-ліги.

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