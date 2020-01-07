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Тотті розчарований у перспективах Роми – жорстка заява легенди "вовків"

12:40 241 Читать на русском
Тотті розчарований у перспективах Роми – жорстка заява легенди "вовків"
Франческо Тотті / фото із відкритих джерел

Колишній нападник Роми Франческо Тотті не бачить перспектив у команді для молодих футболістів.

"Я б не радив молодому собі переходити в теперішню Рому, оскільки мене досить швидко продали б в інший клуб. Зараз немає футболіста, який, як я, буде виступати за команду 25 років.

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Всі знають, що керівництво змусило мене перестати грати. Вони хотіли, щоб я зупинився. Потім у мене був шестирічний контракт директора. У мене ніколи не було конфлікту з Франко Бальдіні. Але проблема існувала. Один з нас повинен був піти. Я відійшов у бік, тому що в клубі не повинно бути людей, які гребуть в різні боки", – цитує Тотті The Sun.

Нагадаємо, що Тотті є вихованцем Роми і виступав за клуб з 1992 по 2017 рік, ставши найкращим бомбардиром в історії "вовків".

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Рома Рома Італія Франческо Тотті Франческо Тотті
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