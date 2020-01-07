Тотті розчарований у перспективах Роми – жорстка заява легенди "вовків"

Колишній нападник Роми Франческо Тотті не бачить перспектив у команді для молодих футболістів.

"Я б не радив молодому собі переходити в теперішню Рому, оскільки мене досить швидко продали б в інший клуб. Зараз немає футболіста, який, як я, буде виступати за команду 25 років.

Де Россі оголосив про завершення кар'єри

Всі знають, що керівництво змусило мене перестати грати. Вони хотіли, щоб я зупинився. Потім у мене був шестирічний контракт директора. У мене ніколи не було конфлікту з Франко Бальдіні. Але проблема існувала. Один з нас повинен був піти. Я відійшов у бік, тому що в клубі не повинно бути людей, які гребуть в різні боки", – цитує Тотті The Sun.

Нагадаємо, що Тотті є вихованцем Роми і виступав за клуб з 1992 по 2017 рік, ставши найкращим бомбардиром в історії "вовків".

"Хочеться вибити йому зуби бейсбольною битою". Даніеле Де Россі бив Срну та віддав чемпіонську медаль покійному товаришу