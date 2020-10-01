Сумна звістка прийшла зі стану донецького Шахтаря – не стало легенди клубу Сергія Ателькіна. Екс-гравцю "гірників" було лише 48 років.

"Сьогодні вранці прийшло сумне повідомлення – не стало легендарного футболіста Шахтаря Сергія Ателькіна. Харизматичний гравець з сильним характером і вмінням забивати найважливіші м'ячі – таким ми пам'ятаємо його на поле.

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Неймовірно добрий і світлий чоловік, завжди готовий прийти на допомогу – таким він був у житті. Світла пам'ять Сергію Ателькіну. Його ім'я завжди буде в історії Шахтаря і серцях уболівальників. Щирі співчуття його родині та друзям", – поділився Сергій Палкін сумною новиною у своєму Facebook.

Зазначимо, що Ателькін виступав на позиції форварда у складі Шахтаря з 1990 по 1996 та 1999 по 2002 роки, записавши до свого активу 265 поєдинки та 82 голи у складі "гірників". Також, Сергій виступав у складі італійського Лечче та португальської Боавішти. Одним із його найпам'ятніших моментів у кар'єрі став вирішальний гол у ворота Славії, який вивів Шахтар до групового етапу Ліги чемпіонів у 1997 році.

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