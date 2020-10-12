Трагическая весть пришла с Апеннин. После инфицирования печально известным COVID-19 ушел из жизни отец легенды Ромы и сборной Италии Франческо Тотти.

Энцо Тотти умер на 77-м году жизни, сообщает Corriere dello Sport.

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Отец легендарной "десятки" имел целый букет болезней (в частности, пережил сердечный приступ несколько лет назад), а недавно еще и подхватил коронавирус. Несколько дней назад Тотти-старший попал в больницу. Медики, однако, не сумели спасти жизнь Энцо Тотти.

Напомним, что Франческо Тотти провел всю игровую карьеру в составе Ромы. В его активе Скудетто сезона 2000/01 и титул чемпиона мира-2006.

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