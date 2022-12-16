"Це великий турнір, і бачити його наживо – неймовірний ефект. Хвилювання від перемоги на чемпіонаті світу – це те, що ти несеш у собі протягом усього життя. Я впевнений, що Італія-2006 посіла б місце у четвірці найсильніших на ЧС-2022.

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Знайти правильні слова для опису Мессі та Марадони нелегко. Вони – гравці іншого рівня. Марадона – це і є футбол для мене. Зараз Мессі – найкращий гравець світу, але для мене він все ще поступається Марадоні.

Я б також додав до цієї групи Роналду. Спостерігаючи за ним останні місяці, я згадав свій власний досвід. Кріштіану потрібно поважати. Ми говоримо про одного із найсильніших гравців в історії. З боку легко виносити судження. Я знаю, яке це, коли тебе прибирають убік, хоч би ти був на самісінькій вершині", – цитує Тотті FootballNews24.

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