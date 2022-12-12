Легенда Барселони та збірної Болгарії Христо Стоїчков поділився своїми спостереженнями на Мундіалі в Катарі перед півфінальними матчами.

"Найбільшим розчаруванням стала Бразилія. З тією командою, яка в них була, це приголомшливий провал. Про Іспанію я б так не сказав – це скоріше втрачена нагода.

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Німеччина? Ще один провал. Вони виступили як завжди: грали погано, але вигравали. Але вони не набрали стільки очок, скільки потрібно. Пролунав вельми тривожний сигнал. Так, є Гюндоган, Гнабрі, Мусіала, Кімміх, але вони не мають Клінсманна, Хесслер, Маттеуса, Бреме...

Португалія – ще одне жахливе розчарування. Хороша команда залишилася без лідера, коли Кріштіану сів у запас. Неймар – ще один чудовий гравець, але не лідер. Він навіть не вважається лідером у своїй країні", – цитує Стоїчкова Sport.es.

Нагадаємо, Німеччина не змогла подолати груповий турнір ЧС-2022, а Бразилія та Португалія поступились у чвертьфіналах Хорватії та Марокко відповідно.

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