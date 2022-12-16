"Это большой турнир, и видеть его вживую – невероятный эффект. Волнение от победы на чемпионате мира – это то, что ты несешь в себе на протяжении всей жизни. Я уверен, что Италия-2006 заняла бы место в четверке сильнейших на ЧМ-2022.

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Найти правильные слова для описания Месси и Марадоны нелегко. Они – игроки другого уровня. Марадона – это и есть футбол для меня. Сейчас Месси – лучший игрок мира, но для меня он все еще уступает Марадоне.

Я бы также добавил в эту группу Роналду. Наблюдая за ним последние месяцы, я вспомнил свой опыт. Криштиану нужно уважать. Мы говорим об одном из самых сильных игроков в истории. Со стороны легко судить. Я знаю, каково это, когда тебя убирают в сторону, хоть бы ты был на самой вершине", – цитирует Тотти FootballNews24.

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