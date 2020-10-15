"Привіт, тату. Я провів найгірші 10 днів у своєму житті, знаючи, що ти там один борешся зі злом, а я не можу бачити тебе, говорити, обіймати, тримати. Я б зробив усе, щоб бути поруч із тобою. Тепер моє життя буде іншим, тому що я виріс з важливими цінностями, і тому я хочу подякувати тобі, тату, за все, що ти зробив для мене, за те, що ти зробив мене сильним і мужнім чоловіком, я завжди буду любити тебе, мій тату!!

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Я хотів би, щоб я все ще чув твій голос, мені не вистачає сміху, який був звичним для нас, мені не вистачає твоєї посмішки, твоїх очей, мені не вистачає бачити тебе на дивані, коли ти дивишся телевізор. Я повинен попросити вибачення і подякувати... Вибач за всі моменти непорозумінь, за кожен раз, коли я не сказав "Я тебе люблю", вибач за пропущені обійми, за несказані слова, за мої помилки, але перш за все дякую, бо ти був батьком, і ти ніколи не перестанеш ним бути. Без тебе я ніколи б нічого не досягнув.

Навіть якщо ти більше не з нами, твоя пам'ять і посмішка ніколи не забудуться!!! У тебе було так багато друзів, які тебе любили, бо у тебе було щось особливе, ти завжди був поруч, завжди був тут, був усім другом, був і є моєю гордістю (сподіваюся, я теж був для тебе)!!! Сьогодні я як ніколи усвідомив, наскільки ти був важливим у моєму житті, і наступні кілька років я зберігатиму ці цінні спогади у своєму серці. Привіт, тату... ні... привіт, шерифе... гарної дороги. Твій Франческо", – написав Тотті в Instagram.

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