Вчора, 13 жовтня, на 71-му році життя відійшов у вічність екс-менеджер збірної України Олег Тарадай. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив футбольний оглядач Артур Валерко.

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10 жовтня у екс-функціонера стався інсульт, після чого – повторний крововилив в мозок. Кілька днів його життєдіяльність підтримував апарат, але вчора його серце не витримало.

Тарадай потрапив у футбол випадково: після роботи в Німеччині він повернувся в Одесу, де очолював один з районних паспортних столів. Покинувши держслужбу приєднався до Чорноморця на запрошення Леоніда Буряка – працював прес-аташе одеського клубу. Починаючи з сезону-2000/01 став начальником команди Чорноморець-2.

Через півтора року отримав запрошення від ФФУ, де пропрацював більше 10 років. Саме він допомагав Олегу Блохіну під час його першої каденції у збірній України вивести "синьо-жовтих" у фінальну частину чемпіонату світу 2006 року і вийти до чвертьфіналу турніру. Після поверення в Одесу продовжував займатися футболом – працював із юними гравцями в одній із місцевих академій.

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