"Привет, папа. Я провел худшие 10 дней в своей жизни, зная, что ты там один борешься со злом, а я не могу видеть тебя, говорить, обнимать, держать. Я бы сделал все, чтобы быть рядом с тобой. Теперь моя жизнь будет другой, потому что я вырос с важными ценностями, и поэтому я хочу поблагодарить тебя, папа, за все, что ты сделал для меня, за то, что ты сделал меня сильным и мужественным мужчиной, я всегда буду любить тебя, мой отец!!

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Я хотел бы, чтобы я все еще слышал твой голос, мне не хватает смеха, который был привычным для нас, мне не хватает твоей улыбки, твоих глаз, мне не хватает тебя видеть на диване, когда ты смотришь телевизор. Я должен извиниться и поблагодарить... Прости за все моменты недоразумений, за каждый раз, когда я не сказал "Я тебя люблю", извини за пропущенные объятия, за несказанные слова, за мои ошибки, но прежде всего спасибо, ты был отцом, и ты никогда не перестанешь им быть. Без тебя я никогда бы ничего не достиг.

Даже если ты больше не с нами, твоя память и улыбка никогда не забудутся!!! У тебя было так много друзей, которые тебя любили, потому что у тебя было что-то особенное, ты всегда был рядом, всегда был здесь, был всем другом, был и являешся моей гордостью (надеюсь, я тоже был для тебя)!!! Сегодня я как никогда осознал, насколько ты был важным в моей жизни, и следующие несколько лет я буду хранить эти ценные воспоминания в сердце. Привет, папа... нет... привет, шериф... хорошей дороги. Твой Франческо", – написал Тотти в Instagram.

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