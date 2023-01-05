В рамках програми середи у 19-му турі АПЛ було проведено чотири матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 19-й тур

Саутгемптон – Ноттінгем Форест – 0:1

Гол: Авоньї, 27

Лідс – Вест Хем – 2:2

Голи: Ньйонто, 27, Родріго, 70 – Пакета, 44 (пен), Скамакка, 46

Астон Вілла – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Інгз, 78 – Поденсе, 12

Крістал Пелас – Тоттенхем – 0:4

Голи: Кейн, 48, 53, Догерті, 68, Сон, 73

Ноттінгем Форест у виїзному поєдинку проти Саутгемптона зробив важливий крок у боротьбі за виживання, здобувши мінімальну перемогу. Єдиний гол у зустрічі забив Тайво Авоньї – цікаво, що тільки Холанд частіше відкривав рахунок у матчах АПЛ цього сезону (5 разів проти 4-х у нігерійця).

Завдяки цій звитязі підопічні Стівена Купера піднялись із передостанньої позиції в турнірній таблиці одразу на п'ятнадцяту, покинувши трійку аутсайдерів. "Святі" ж зазнали шостої поразки поспіль, а остання їхня перемога в чемпіонаті датована серединою жовтня.

Лідс у рідних стінах приймав Вест Хем. Обидві команди борються за виживання, а у лондонців ще й серія із п'яти поразок поспіль намалювалась, тож нічия нікого не влаштовувала. Як наслідок, рахунок було відкрито вже на 19-й хвилині зусиллями 19-річного Ньонто – він став не тілкьи третім наймолодшим італійським бомбардиром у АПЛ за всю історію, а й другим наймолодшим бомбардиром Лідса у вищому дивізіоні (рекорд належить Мілнеру).

"Молотобійцям" вдалося перегорнути хід зустрічі. Наприкінці першого тайму вони заробили пенальті, який реалізував Пакета, а одразу після старту другого Скамакка вивів гостей уперед. Втім, вирвати перемогу команді Девіда Мойєса не судилося – Родріго на 70-й хвилині забив у відповідь, встановивши остаточний рахунок. 2:2!

Він дозволив Вест Хему покинути зону вильоту, але тільки завдяки кращим додатковим показникам, ніж у Евертона. Лідс же не знає перемог у чотирьох матчах поспіль, маючи відрив від трійки аутсайдерів всього у два очки.

Вулверхемптон теж міг покинути зону вильоту, однак для цього треба було перемогти Астон Віллу на виїзді. Початок гри давався "вовкам" – вже на 12-й хвилині Поденса вивів їх уперед. Переможний рахунок тримався до завершальної частини другого тайму, хоча бірмінгемці відчутно переважали суперника у активності.

Аж на 78-й хвилині свіжий Інгз з передачі Мінгза відновив статус-кво, але на більше команди не вистачило. Нічия на Вілла Парк – і "вулвз" залишаються на передостанній позиції.

У паралельному поєдинку Тоттенхем нарешті перервав серію невдач. Після нічиєї з Брентфордом і поразки від Астон Вілли "шпори" вилетіли з топ-4, тож у дербі проти Крістал Пелас їх влаштовувала виключно перемога. Щоправда, "орли" не збиралися так просто віддавати очки – підопічні Патріка Вієйра переважали а кількістю ударів і створили кілька хороших моментів.

На жаль для вболівальників Пелас, команда не реалізувала жодної нагоди. Тоттенхем же свої 14 пострілів конвертував у 4 голи, які були проведені за 26 хвилин. Кейн оформив дубль у своєму 300-му матчі АПЛ. Цікаво, що лише він і Тедді Шерінгем забивали у своєму 100-му, 200-му та 300-му поєдинку в АПЛ.

Ще по одному м'ячу в активі Догерті та Сона. Кореєць та Кейн відзначились разом в 34-му матчі Прем'єр-ліги, перевершивши показник Салаха та Мане. Фінальний свисток зафіксував перемогу Тоттенхема з рахунком 4:0 – "шпори" тримаються п'ятими на відстані двох очок від зони ЛЧ.

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