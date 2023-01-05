В рамках программы среды в 19-м туре АПЛ было проведено четыре матча. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 19-й тур

Саутгемптон – Ноттингем Форест – 0:1

Гол: Авоньи, 27

Лидс – Вест Хэм – 2:2

Голы: Ньйонто, 27, Родриго, 70 – Пакета, 44 (пен), Скамакка, 46

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Ингз, 78 – Поденсе, 12

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:4

Голы: Кейн, 48, 53, Догерти, 68, Сон, 73

Ноттингем Форест в выездном поединке против Саутгемптона сделал важный шаг в борьбе за выживание, одержав минимальную победу. Единственный гол во встрече забил Тайво Авоньи – интересно, что только Холанд чаще открывал счет в матчах АПЛ этого сезона (5 раз против 4-х у нигерийца).

Благодаря этой победе подопечные Стивена Купера поднялись с предпоследней позиции в турнирной таблице сразу на пятнадцатую, покинув тройку аутсайдеров. "Святые" же потерпели шестое поражение подряд, а последняя их победа в чемпионате датирована серединой октября.

Лидс в родных стенах принимал Вест Хэм. Обе команды борются за выживание, а у лондонцев еще и серия из пяти поражений подряд нарисовалась, поэтому ничья никого не устраивала. Как следствие, счет был открыт уже на 19-й минуте усилиями 19-летнего Ньонто – он стал не только третьим самым молодым итальянским бомбардиром в АПЛ за всю историю, но и вторым самым молодым бомбардиром Лидса в высшем дивизионе (рекорд принадлежит Милнеру).

"Молотобойцам" удалось перевернуть ход встречи. В конце первого тайма они заработали пенальти, который реализовал Пакета, а сразу после старта второго Скамакка вывел гостей вперед. Впрочем, вырвать победу команде Дэвида Мойеса не суждено было – Родриго на 70-й минуте забил в ответ, установив окончательный счет. 2:2!

Он позволил Вест Хэму покинуть зону вылета, но только благодаря лучшим дополнительным показателям, чем у Эвертона. Лидс же не знает побед в четырех матчах кряду, имея отрыв от тройки аутсайдеров всего в два очка.

Вулверхэмптон тоже мог покинуть зону вылета, однако для этого надо было победить Астон Виллу на выезде. Начало игры давалось "волкам" – уже на 12-й минуте Поденса вывел их вперед. Победный счет держался до заключительной части второго тайма, хотя бирмингемцы ощутимо превосходили соперника в активности.

Только на 78-й минуте свежий Ингз с передачи Мингза восстановил статус-кво, но на большее команды не хватило. Ничья на Вилла Парк – и "вулвз" остаются на предпоследней позиции.

В параллельном поединке Тоттенхэм наконец-то прервал серию неудач. После ничьей с Брентфордом и поражения от Астон Виллы "шпоры" вылетели из топ-4, поэтому в дерби против Кристал Пэлас их устраивала исключительно победа. Правда, "орлы" не собирались так просто отдавать очки – подопечные Патрика Виейра преобладали по количеству ударов и создали несколько хороших моментов.

К сожалению для болельщиков Пэлас, команда не реализовала ни одной возможности. Тоттенхэм же свои 14 выстрелов конвертировал в 4 гола, которые были проведены за 26 минут. Кейн оформил дубль в своем 300-м матче АПЛ. Интересно, что только он и Тедди Шерингем забивали в своем 100-м, 200-м и 300-м поединке в АПЛ.

Еще по одному мячу в активе Догерти и Сона. Кореец и Кейн отличились вместе в 34-м матче Премьер-лиги, превзойдя показатель Салаха и Мане. Финальный свисток зафиксировал победу Тоттенхэма со счетом 4:0 – "шпоры" держатся пятыми на расстоянии двух очков от зоны ЛЧ.

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