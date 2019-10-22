Тоттенхем знайшов заміну Еріксену в Барселоні – трансфер може відбутись вже взимку

Хавбек Барселони Карлес Аленья має шанс спробувати свої сили в АПЛ.

Карлес Аленья потрапив на радари лондонського Тоттенхема, повідомляє Mundo Deportivo.

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В таборі "шпор" розглядають 21-річного іспанця, як перспективну заміну Крістіану Еріксену, який збирається покинути клуб вже влітку. Тоттенехем намагатиметься підписати таланта Барси під час зимового трансферного вікна.

В поточному сезоні Ла Ліги Аленья провів лише один матч.

Нагадаємо, контракт Крістіана Еріксена з Тоттенхемом завершується влітку і гравець не має наміру продовжувати співпрацю з клубом.

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