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Тоттенхем знайшов заміну Еріксену в Барселоні – трансфер може відбутись вже взимку

11:51 641 Читать на русском
Тоттенхем знайшов заміну Еріксену в Барселоні – трансфер може відбутись вже взимку
Карлес Аленья / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Карлес Аленья має шанс спробувати свої сили в АПЛ.

Карлес Аленья потрапив на радари лондонського Тоттенхема, повідомляє Mundo Deportivo.

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В таборі "шпор" розглядають 21-річного іспанця, як перспективну заміну Крістіану Еріксену, який збирається покинути клуб вже влітку. Тоттенехем намагатиметься підписати таланта Барси під час зимового трансферного вікна.

В поточному сезоні Ла Ліги Аленья провів лише один матч.

Нагадаємо, контракт Крістіана Еріксена з Тоттенхемом завершується влітку і гравець не має наміру продовжувати співпрацю з клубом.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Трансфери Карлес Аленья Карлес Аленья Трансфери Барселони Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Барселона Барселона
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