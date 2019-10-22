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Тоттенхэм нашел замену Эриксену в Барселоне – трансфер может состояться уже зимой

11:51 63 Читати українською
Тоттенхэм нашел замену Эриксену в Барселоне – трансфер может состояться уже зимой
Карлес Аленья / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Карлес Аленья имеет шанс попробовать свои силы в АПЛ.

Карлес Аленья попал на радары лондонского Тоттенхэма, сообщает Mundo Deportivo.

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В лагере "шпор" рассматривают 21-летнего испанца, как перспективную замену Кристиану Эриксену, который собирается покинуть клуб уже летом. Тоттенехем будет пытаться подписать таланта Барсы во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Ла Лиги Аленья провел только один матч.

Напомним, контракт Кристиана Эриксена с Тоттенхэмом заканчивается летом и игрок не намерен продолжать сотрудничество с клубом.

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