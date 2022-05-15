Як відомо, напередодні у фіналі Кубка Англії Ліверпуль лише у серії пенальті зумів здолати Челсі і став володарем омріяного трофею. Під час матчу вболівальники традиційно "заряджалися" пивом. Серед багатьох сортів можна було придбати і український пінний напій "Чернігівське", повідомляє Zorya Londonsk.

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Ціна за келих становила 6,85 фунтів, що в перерахунку на наші гроші становить близько 250 грн. Також під час матчу можна було побачити рекламу "Чернігівського" на щитах по периметру поля.

До слова, раніше бельгійська пивоварна компанія AB InBev перемістила виробництво пива "Чернігівське" до міста Левен і планує розпочати його реалізацію (в банках із зображенням синьо-жовтого серця) на внутрішньому ринку. Прибуток з продажу (прогнозовано, близько 5 мільйонів євро) піде на благодійність та допомогу постраждалим від війни в Україні.

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