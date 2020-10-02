"Орли" готуються до відходу своєї зірки, повідомляє Sky Sports.

Кюїзонс провалив медогляд у Лідсі, – журналіст

Керівництво Бенфіки надіслало до Комісії ринку цінних паперів Португалії документ про погодження трансферу Вінісіуса. Нападник переїде в Тоттенхем на правах оренди. Угода коштуватиме 3 млн євро. Також передбачена опція викупу 25-річного бразильця за 42 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні Карлос Вінісіус провів 2 матчі в усіх турнірах. У попередній кампанії у його активі 47 поєдинків, у яких форвард забив 24 м'ячі та віддав 13 результативних передач.

"Потрійна трагедія": Ліга чемпіонів сенсаційно втратила великий клуб – давнє прокляття проковтнуло 80 мільйонів євро