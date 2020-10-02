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Руководство Бенфики направило в Комиссию рынка ценных бумаг Португалии документ о согласовании трансфера Винисиуса. Нападающий переедет в Тоттенхэм на правах аренды. Соглашение согласовано на 3 млн евро. Также предусмотрена опция выкупа 25-летнего бразильца за 42 млн в евровалюте.

В нынешнем сезоне Карлос Винисиус провел 2 матча во всех турнирах. В предыдущей кампании в его активе 47 поединков, в которых форвард забил 24 мяча и отдал 13 результативных передач.

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