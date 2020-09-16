Якщо футбольний бог дійсно існує, то вчора він підтримував греків. ПАОК неочікувано для багатьох прибив Бенфіку, яка будувала новий амбіційний проект якраз під Лігу чемпіонів. 58-річне прокляття Бели Гуттмана знову підрізало "орлам" крила. Цього разу обійшлось без драматичних фіналів – лісабонський клуб складає зброю на стадії 3-го кваліфікаційного раунду.

ПАОК несподівано обіграв Бенфіку та вийшов на Краснодар у плей-офф Ліги чемпіонів

Долю протистояння вирішив 24-річний вінгер Андрія Живковіч. Серб приєднався до ПАОКа тиждень тому, 8 вересня, а його попереднім клубом була... Бенфіка! Португальці намагались продати його перед ЧС-2018, однак вихованець Партизана залишився на Да Луж, не отримавши хороших пропозицій. Зрештою "орлам" довелося миритись з небажанням футболіста йти на компроміси протягом двох наступних років. Провальний сезон 2019/20 виявився останньою краплею. Живковіч майже не грав через травми (3 матчі у всіх турнірах) і погодився на розірвання контракту за згодою сторін. Ціна питання – 1,8 млн євро, але Бенфіка втратила значно більше.

26 sierpnia: Andrija Zivković opuszcza Benficę. Kontrakt rozwiązany za porozumieniem stron, 1,8m€ na konto Serba



8 września: Zivković podpisuje kontrakt z PAOK-iem



15 września: Zivković strzela gola z Benficą i przyczynia się do jej odpadnięcia z el. LMpic.twitter.com/LKxVHRLRVw — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) September 15, 2020

Парадокс. Намагаючись розвантажити зарплатну відомість задля якісного оновлення складу, клуб Луїша Філіпе Вієйри не дорахувався приблизно 50-ти мільйонів євро – саме стільки потенційно коштуватиме "орлам" непотрапляння у групу Ліги чемпіонів, враховуючи досвід попередніх сезонів. Живковічу вистачило дев'яти хвилин, аби поховати дорожезний план відродження португальського гранда. Наставник ПАОКа Абель Феррейра дав йому шанс на 66-й, коли греки вели 1:0 попри ігрову перевагу гостей, а серб не підвів, майстерно завершивши швидкий контрвипад. І хто тепер скаже, що карми не існує?

Він не святкував, навіть вибачався, показово здійнявши руки вгору, але після матчу доволі прохолодно коментував фіаско Бенфіки: "Я забив колишній команді? Схожі речі трапляються у житті. Вітаю своїх нинішніх партнерів і уболівальників. Це був фантастичний вечір". Живковіч фактично одним ударом перекреслив шалену трансферну кампанію лісабонців. "Червоні" витратили на підсилення майже 80 мільйонів євро. Зараз доведеться латати дірки у бюджеті, можливо – з кимось прощатись.

Програвши чемпіонський титул Порту, "орли" змінили стратегію на трансферному ринку, почали діяти агресивніше. Так, Бенфіка продовжує запрошувати відносно молодих гравців, але їхня вартість – у рази вища, ніж раніше. Жорже Жезуш отримав вже сформованих виконавців, які мали б давати результат прямо зараз. Найбільший резонанс викликали переходи бразильців – Педрінью та Евертона. Перший перебрався з Корінтіанса за 18 мільйонів євро. Бенфіка випередила з десяток добротних європейських клубів, зокрема, донецький Шахтар.

Darwin Nuñez - € 24 milhões.

Éverton - € 20 milhões

Pedrinho - € 18 milhões

Luca Waldschmidt - € 15 milhões

Gilberto - € 3 milhões

Jorge Jesus - € 1 milhão



€ 81 milhões gastos para ser eliminado antes da fase de grupos da Champions League. pic.twitter.com/j6EQ2Qj71n — Guia do Futebol (de ) (@OGuiadoFutebol) September 15, 2020

MVP фіналу Копа Амеріка2019 – Евертон Соарес – обирав Лісабон, насамперед, через можливість виступати у Лізі чемпіонів. 24-річний універсал, який може однаково добре зіграти на обох флангах атаки, навіть не приховував, що марить виступами у найпрестижнішому єврокубку, мовляв це – чудова нагода показати себе на топовому рівні. Греміо отримав за свого лідера 20 мільйонів євро – до цієї позначки в умовах пандемії не дотягував жоден великий клуб. Бразилець класно виглядав у Салоніках, підвела лише реалізація. Утім про ЛЧ доведеться забути до наступного року.

Маловідомий уругваєць Дарвін Нуньєс опинився на Да Луж після провальних перемовин з Кавані. 21-річний центрфорвард став рекордним придбанням в історії португальського топ-клубу – 24 млн євро. Попри те що талановитий кантерано Пеньяроля отримував хорошу пресу в Іспанії, сума трансферу викликала справедливе обурення серед прихильників "орлів". Нуньєс провів один хороший сезон, навіть не в еліті іспанського футболу, надовго вилітав через травми. Зрештою доробок молодого "чарруа" проти ПАОКа не потребує додаткових коментарів – 0 ударів і 7 втрат м'яча за вирішальні півгодини другого тайму. А ось ще один літній новачок – Джан-Лука Вальдшмідт –, який переходив з Фрайбуга за 15 мільйонів, не відіграв у Греції жодної хвилини.

Жорже Жезуш зізнався, що особисто запрошував Евертона. Правий захисник Флуміненсе – Жілберту (3 млн євро) – також був петицією головного тренера. Саме титулований фахівець прийняв на себе першу хвилю нищівної критики від португальських ЗМІ. Дісталось і президенту, який аномального багато витрачав, поки більшість клубів затягували паски у посткарантинний період. Обоє обіцяють виправити ситуацію успішними результатами на внутрішній арені, а місцева преса прогнозує фінансовий колапс. "Потрійна трагедія", – зазначає видання OJogo, аналізуючи збитки Бенфіки.

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