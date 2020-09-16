"Потрійна трагедія": Ліга чемпіонів сенсаційно втратила великий клуб – давнє прокляття проковтнуло 80 мільйонів євро
Якщо футбольний бог дійсно існує, то вчора він підтримував греків. ПАОК неочікувано для багатьох прибив Бенфіку, яка будувала новий амбіційний проект якраз під Лігу чемпіонів. 58-річне прокляття Бели Гуттмана знову підрізало "орлам" крила. Цього разу обійшлось без драматичних фіналів – лісабонський клуб складає зброю на стадії 3-го кваліфікаційного раунду.
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Долю протистояння вирішив 24-річний вінгер Андрія Живковіч. Серб приєднався до ПАОКа тиждень тому, 8 вересня, а його попереднім клубом була... Бенфіка! Португальці намагались продати його перед ЧС-2018, однак вихованець Партизана залишився на Да Луж, не отримавши хороших пропозицій. Зрештою "орлам" довелося миритись з небажанням футболіста йти на компроміси протягом двох наступних років. Провальний сезон 2019/20 виявився останньою краплею. Живковіч майже не грав через травми (3 матчі у всіх турнірах) і погодився на розірвання контракту за згодою сторін. Ціна питання – 1,8 млн євро, але Бенфіка втратила значно більше.
26 sierpnia: Andrija Zivković opuszcza Benficę. Kontrakt rozwiązany za porozumieniem stron, 1,8m€ na konto Serba— Kamil Rogólski (@K_Rogolski) September 15, 2020
8 września: Zivković podpisuje kontrakt z PAOK-iem
15 września: Zivković strzela gola z Benficą i przyczynia się do jej odpadnięcia z el. LMpic.twitter.com/LKxVHRLRVw
Парадокс. Намагаючись розвантажити зарплатну відомість задля якісного оновлення складу, клуб Луїша Філіпе Вієйри не дорахувався приблизно 50-ти мільйонів євро – саме стільки потенційно коштуватиме "орлам" непотрапляння у групу Ліги чемпіонів, враховуючи досвід попередніх сезонів. Живковічу вистачило дев'яти хвилин, аби поховати дорожезний план відродження португальського гранда. Наставник ПАОКа Абель Феррейра дав йому шанс на 66-й, коли греки вели 1:0 попри ігрову перевагу гостей, а серб не підвів, майстерно завершивши швидкий контрвипад. І хто тепер скаже, що карми не існує?
Він не святкував, навіть вибачався, показово здійнявши руки вгору, але після матчу доволі прохолодно коментував фіаско Бенфіки: "Я забив колишній команді? Схожі речі трапляються у житті. Вітаю своїх нинішніх партнерів і уболівальників. Це був фантастичний вечір". Живковіч фактично одним ударом перекреслив шалену трансферну кампанію лісабонців. "Червоні" витратили на підсилення майже 80 мільйонів євро. Зараз доведеться латати дірки у бюджеті, можливо – з кимось прощатись.
Програвши чемпіонський титул Порту, "орли" змінили стратегію на трансферному ринку, почали діяти агресивніше. Так, Бенфіка продовжує запрошувати відносно молодих гравців, але їхня вартість – у рази вища, ніж раніше. Жорже Жезуш отримав вже сформованих виконавців, які мали б давати результат прямо зараз. Найбільший резонанс викликали переходи бразильців – Педрінью та Евертона. Перший перебрався з Корінтіанса за 18 мільйонів євро. Бенфіка випередила з десяток добротних європейських клубів, зокрема, донецький Шахтар.
Darwin Nuñez - € 24 milhões.— Guia do Futebol (de ) (@OGuiadoFutebol) September 15, 2020
Éverton - € 20 milhões
Pedrinho - € 18 milhões
Luca Waldschmidt - € 15 milhões
Gilberto - € 3 milhões
Jorge Jesus - € 1 milhão
€ 81 milhões gastos para ser eliminado antes da fase de grupos da Champions League. pic.twitter.com/j6EQ2Qj71n
MVP фіналу Копа Амеріка2019 – Евертон Соарес – обирав Лісабон, насамперед, через можливість виступати у Лізі чемпіонів. 24-річний універсал, який може однаково добре зіграти на обох флангах атаки, навіть не приховував, що марить виступами у найпрестижнішому єврокубку, мовляв це – чудова нагода показати себе на топовому рівні. Греміо отримав за свого лідера 20 мільйонів євро – до цієї позначки в умовах пандемії не дотягував жоден великий клуб. Бразилець класно виглядав у Салоніках, підвела лише реалізація. Утім про ЛЧ доведеться забути до наступного року.
Маловідомий уругваєць Дарвін Нуньєс опинився на Да Луж після провальних перемовин з Кавані. 21-річний центрфорвард став рекордним придбанням в історії португальського топ-клубу – 24 млн євро. Попри те що талановитий кантерано Пеньяроля отримував хорошу пресу в Іспанії, сума трансферу викликала справедливе обурення серед прихильників "орлів". Нуньєс провів один хороший сезон, навіть не в еліті іспанського футболу, надовго вилітав через травми. Зрештою доробок молодого "чарруа" проти ПАОКа не потребує додаткових коментарів – 0 ударів і 7 втрат м'яча за вирішальні півгодини другого тайму. А ось ще один літній новачок – Джан-Лука Вальдшмідт –, який переходив з Фрайбуга за 15 мільйонів, не відіграв у Греції жодної хвилини.
Жорже Жезуш зізнався, що особисто запрошував Евертона. Правий захисник Флуміненсе – Жілберту (3 млн євро) – також був петицією головного тренера. Саме титулований фахівець прийняв на себе першу хвилю нищівної критики від португальських ЗМІ. Дісталось і президенту, який аномального багато витрачав, поки більшість клубів затягували паски у посткарантинний період. Обоє обіцяють виправити ситуацію успішними результатами на внутрішній арені, а місцева преса прогнозує фінансовий колапс. "Потрійна трагедія", – зазначає видання OJogo, аналізуючи збитки Бенфіки.
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