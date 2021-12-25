Тоттенхем сподівається обійти Манчестер Юнайтед і Ліверпуль в боротьбі за підписання півзахисника Мілана Франка Кессьє.

Наступного літа в Кессьє закінчується контракт з Міланом, що робить його одним із найбажаніших футболістів на трансферному ринку.

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Клуб із північного Лондона запропонував івуарійцю зарплату близько 10 мільйонів євро (8,4 мільйона фунтів стерлінгів) за сезон, повідомляє журналіст Sportitalia TV Руді Галетті.

Нагадаємо, що Франк відмовився підписувати нову угоду з Міланом і прагне покинути клуб. У нинішньому сезоні Серії А футболіст зіграв у 16 матчах, в яких відзначився 5 забитими м’ячами.

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