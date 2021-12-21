Інтер та Мілан офіційно затвердили проект нового стадіону – доля легендарного Сан-Сіро поки не вирішена
Міланські гранди планують перебратися на новий стадіон у 2027 році.
Клубам нарешті вдалося досягти консенсусу з мерією. Після внесення змін був затверджений проект компанії Populous, яка також будувала арену для Тоттенхема. Влада пішла на поступки, коли у проекті зменшили кількість бетону на користь зелених насаджень. Зокрема, не вдасться побудувати вежу, де мали розмістити бізнес-центр.
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Мілан та Інтер завдяки новій арені, яка буде розрахована на 60-65 тисяч глядачів, планують заробляти близько 80 млн євро за сезон кожен. Переїзд має відбутися у 2027 році.
Наразі невідомо, що буде із Сан-Сіро. Мер Мілана Беппе Сала вже заявив, що готовий співпрацювати, якщо знайдуться охочу орендувати культовий стадіон. У 2026 там ще мають відбутися Олімпійські ігри. Після переїзду футбольних команд арену частково можуть демонтувати.
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