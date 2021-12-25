Тоттенхэм надеется обойти Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в борьбе за подпись полузащитника Милана Франка Кессье.

Следующим летом у Кессье истекает контракт с Миланом, что делает его одним из самых желанных футболистов на трансферном рынке.

Интер и Милан официально утвердили проект нового стадиона – судьба легендарного Сан-Сиро пока не решена

Клуб из северного Лондона предложил ивуарийцу зарплату около 10 миллионов евро (8,4 миллиона фунтов стерлингов) за сезон, сообщает журналист Sportitalia TV Руди Галетти.

Напомним, что Франк отказался подписывать новое соглашение с Миланом и стремится покинуть клуб. В нынешнем сезоне Серии А футболист сыграл в 16 матчах, в которых отличился 5 забитыми мячами.

Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок