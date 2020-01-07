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Тоттенхэм потерял Сиссоко на длительный срок

7 января 20:25 139 Читати українською
Тоттенхэм потерял Сиссоко на длительный срок
Мусса Сиссоко / Фото ФК Тоттенхэм

Полузащитник Тоттенхэма Мусса Сиссоко не поможет своей команде в ближайшие несколько месяцев.

17’ Денни Ингз
 
17’ Денни Ингз

Сиссоко получил повреждение в поединке 21-го тура АПЛ против Саутгемптона (0:1). Травма оказалась настолько тяжелой, что француз был вынужден лечь под нож, сообщает официальный сайт клуба.

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Муссе провели операцию на правом колене. По прогнозам врачей, 30-летний хавбек вернется на поле не раньше апреля.

Напомним, Сиссоко присоединился к Тоттенхэму в 2016-м, перейдя из Ньюкасла за 35 млн евро. В текущем сезоне АПЛ он провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Саутгемптон - Тоттенхэм Мусса Сиссоко Мусса Сиссоко
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