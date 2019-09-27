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Сіссоко підписав новий контракт з Тоттенхемом

17:03 148 Читать на русском
Сіссоко підписав новий контракт з Тоттенхемом
Мусса Сіссоко / Фото ФК Тоттенхем

Тоттенхем переконав хавбека Муссу Сіссоко продовжити співпрацю з клубом.

Мусса Сіссоко продовжить захищати кольори "шпор", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода між сторонами діятиме до 2023 року. Про фінансові деталі нового контракту не повідомляється. Нагадаємо, 30-річний француз приєднався до Тоттенхема у 2016-му, перейшовши з Ньюкасла за 35 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ Сіссоко провів 6 матчів, в яких відзначився асистом.

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Англія Мусса Сіссоко Мусса Сіссоко Тоттенхем Тоттенхем
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