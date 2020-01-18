Ньюкасл на останній хвилині вирвав перемогу над Челсі, Арсенал не впорався з Шеффілд Юнайтед: 23-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 23-го туру чемпіонату Англії Тоттенхем розділив очки з Уотфордом, Арсенал не встояв проти Шеффілд Юнайтед. Звіт про цей та інші матчі суботи читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 23-й тур

Уотфорд – Тоттенхем – 0:0

Арсенал – Шеффілд Юнайтед – 1:1

Голи: Мартінеллі, 45 – Флек, 83

Брайтон – Астон Вілла – 1:1

Голи: Троссар, 38 – Гріліш, 75

Вест Хем – Евертон – 1:1

Голи: Діоп, 40 – Келверт-Левін, 44

Норвіч – Борнмут – 1:0

Гол: Пуккі, 33 (пен.)

Вилучення: Годфрі, 76 – Кук, 31

Саутгемптон – Вулверхемптон – 2:3

Голи: Беднарек, 15, Лонг, 35 – Нету, 53, Хіменес 65, (пен.), 76

Ньюкасл – Челсі – 1:0

Гол: Айден, 90+4

Суботню програму 23-го туру відкривав Уотфорд, який у рідних стінах приймав Тоттенхем. Перший тайм виглядав доволі рівно, хоча невеличка перевага була за "шпорами" – найкращий шанс відкрити рахунок до перерви змарнували саме вони (Моура не зміг переграти Фостера при виході віч-на-віч під кутом). На старті другого тайму кілька неточних ударів з близької дистанції завдали "олені", а на 69-й вони втратили супершанс: Вертонген у власному штрафному заблокував удар Деулофеу рукою, арбітр призначив пенальті, а Діні пробив з "позначки" – Гассаніга парирував.

Тоттенхем ледь не покарав за марнотратство у компенсований час прострілом Ор'є, який у падінні замкнув Ламела – новачок Пузетто встиг винести м'яч із самої лінії воріт. До голу не вистачило кількох міліметрів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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Тенденція поділу очок продовжилась і в наступних матчах суботи. Арсенал, як і в першому колі, не зміг перемогти Шеффілд Юнайтед. Перший тайм склався для "канонірів" оптимістично. Команда Артети повністю домінувала на полі, і перед перервою таки змогла відкрити рахунок. Взяття воріт організували молоді таланти – Сака та Мартінеллі. Лондонці вийшли явно розслабленими на другу половину, і покарання не змусило себе чекати. Шеффілд провів кілька гострих атак, одна з яких завершилася потужним пострілом Флека – "клинки" забирають один пункт додому.

Вест Хем вирішив взяти приклад зі своїх лондонських сусідів. Діоп вивів "молотів" уперед на 40-ій хвилині, але відповідь Евертона була блискавичною. Молода зірка "ірисок" Келверт-Левін підтвердив свій неймовірний прогрес під керівництвом Карло Анчелотті. Андрій Ярмоленко продовжує своє відновлення після травми, тому Вест Хем обходиться без українця.

У інших двох матчах суботи зустрічалися команди, які борються за виживання. Брайтон і Астон Вілла розписали нічию, а остання команда АПЛ Норвіч змогла дещо покращити своє становище. "Канарки" не обійшлися без допомоги капітана Борнмута Стіва Кука. Центрбек зіграв рукою у власному штрафному майданчику, за що отримав пряму червону картку. Покарання впевнено реалізував Пуккі – 1:0, які протримались до фінального свистка.

Вишенькою на торті став поєдинок між Саутгемптоном та Вулверхемптоном. Здавалося, що після голів Беднарека і Лонга "святі" гарантували собі успіх вже у першому таймі. Втім, підопічні Ешпіріту Санту показали неймовірний характер. Камбек розпочав форвард Педру Нету, а Рауль Хіменес приніс "вовкам" перемогу. Окрім дубля мексиканця варто відзначити і два асисти реактивного Адама Траоре.

Ньюкасл в останньому англійському матчі дня приймав Челсі. У першому таймі перевагу мали "аристократи", однак "сороки" створили дебютний гольовий момент – Жоелінтон на 22-й хвилині замкнув подачу ударом у поперечину. Гості змарнували свій шанс відзначитись на 34-й хвилині – спочатку Абрахам п'яткою з кількох метрів влучив у хрестовину (з офсайду), а потім Дубравка витягнув класний постріл Канте в ближній кут. Зрештою, на відпочинок команди пішли без голів.

Перша половина другого тайму виявилася відверто нудною, а от далі справи пішли веселіше. Челсі серйозно притиснув Ньюкасл: на 72-й хвилині Абрахам після помилки Лонгстаффа вийшов віч-на-віч з Дубравкою, переграв його, однак не влучив у порожній кут – втім, на 79-й Таммі знову вирвався на побачення з голкіпером. Цього разу Дубравка накрив його постріл, а Рітчі спіймав м'яч прямо перед воротами. На 80-х же команди обмінялися класними, але трішки неточними ударами Емерсона та Сен-Максімена.

Здавалося, що голів вболівальники так і не побачать, однак на 90+4-й хвилині Ньюкасл провів кутовий. Навіс з нього вибили на Сен-Максімена, який виконав високу подачу-удар з лівого флангу на дальню стійку – її й замкнув Айден, встановивши переможний для "сорок" рахунок!

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