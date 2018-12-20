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Тоттенхем вперше за 32 роки не пропустив та переміг Арсенал на виїзді

06:00 0 Читать на русском
Тоттенхем вперше за 32 роки не пропустив та переміг Арсенал на виїзді
Тоттенхем вперше за 31 рік не пропустив та переміг Арсенал на виїзді

Тоттенхем у 1/4 фінала Кубка ліги переміг Арсенал на виїзді (2:0).

Тоттенхем востаннє перемагав Арсенал на виїзді ще 8 років тому, у листопаді 2010 року, тоді "шпори" здолали принципового суперника з рахунком 3:2.

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Крім того, команда Маурісіо Почеттіно вперше за 32 роки не пропустила та перемогла Арсенал на виїзді. Востаннє це було у лютому 1987 року також у матчі Кубка Ліги.

Нагадаємо, Тоттенхем переміг Арсенал у 1/4 фінала Кубка англійської ліги з рахунком 2:0.

Кубок англійської ліги1/4 фіналу

Арсенал - Тоттенхем: Середа 19 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
0 : 2
Тоттенхем
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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Арсенал - Тоттенхем
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