Тоттенхем вперше за 32 роки не пропустив та переміг Арсенал на виїзді

Тоттенхем вперше за 31 рік не пропустив та переміг Арсенал на виїзді

Тоттенхем у 1/4 фінала Кубка ліги переміг Арсенал на виїзді (2:0).

Тоттенхем востаннє перемагав Арсенал на виїзді ще 8 років тому, у листопаді 2010 року, тоді "шпори" здолали принципового суперника з рахунком 3:2.

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Крім того, команда Маурісіо Почеттіно вперше за 32 роки не пропустила та перемогла Арсенал на виїзді. Востаннє це було у лютому 1987 року також у матчі Кубка Ліги.

Нагадаємо, Тоттенхем переміг Арсенал у 1/4 фінала Кубка англійської ліги з рахунком 2:0.