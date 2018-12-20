Кубок англійської ліги: Челсі дотиснув Борнмут і вийшов у півфінал турніру

Лондонський Челсі в матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги мінімально обіграв Борнмут і пробився в півфінал змагань.

Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Челсі – Борнмут – 1:0

Гол: Азар, 84

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Челсі на Стемфорд Брідж приймав Борнмут. У першому таймі команди не відзначились забитими м'ячами, а в другій половині зустрічі "сині" збільшили тиск на ворота Артура Боруца, і на 84-й хвилині Еден Азар зумів вколотити м'яч у сітку воріт "вишень". Таким чином, ще одна лондонська команда разом з Тоттенхемом в 1/2 фіналу турніру.