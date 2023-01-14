Про майбутній відхід атакувального хавбека повідомив Антоніо Конте. Тоттенхем не буде пропонувати йому новий контракт, а чинна угода завершується 30 червня. Як наслідок, Лукас Моура піде з клубу на правах вільного агента.

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"Контракт Моури не буде продовжений. Це рішення клубу. Поточний сезон складається не дуже вдало для Лукаса. Чесно кажучи, раніше ми вважали, що він буде більш важливим гравцем для команди у цьому сезоні", – заявив наставник "шпор".

Лукас Моура перейшов у Тоттенхем в січні 2018-го з ПСЖ за 28 мільйонів євро. У поточному сезоні через низку травм випав зі складу – зіграв лише 11 матчів без результативних дій.

Загалом 30-річний бразилець провів за "шпор" 213 поєдинків, забив 38 голів і віддав 27 асистів. Найкращий його матч – виїзний півфінал ЛЧ проти Аякса. Тоді Моура забив три голи за рахунку 0:2 і вивів Тоттенхем у фінал Ліги чемпіонів 2018/19.

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