"Іриски" проявляють інтерес до ще одного футболіста, який успішно виступав в УПЛ.

Вінгер Шахтаря Тете зацікавив Евертон і Тоттенхем, повідомляє SportsMole.

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22-річний футболіст нині виступає за Ліон – договір оренди з французами чинний до 30 червня 2023 року. До слова, раніше свій інтерес до бразильця проявляли Вулверхемптон та Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, Тете перейшов у Шахтар з Греміо у лютому 2019 року за 15 млн євро. Після початку повномасштабного нападу Росії на Україну футболіст переїхав у чемпіонат Франції. У поточному сезоні провів за Ліон 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з Шахтарем закінчується 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

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