Оборонець Кемерон Картер-Вікерс в останній день внутрішнього трансферного вікна в Англії змінив лондонський Тоттенхем не представника Чемпіоншипу.

Американець проведе сезон 2020/21 на Віталіті Стедіум, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Вишні" взяли Картера-Вікерса в оренду до кінця кампанії. Подібний досвід не є новим для оборонця. Він вже виступав в оренді за Шеффілд Юнайтед, Іпсвіч, Суонсі, Сток Сіті та Лутон. Натомість у складі Тоттенхема центрбек провів усього 4 матчі в кубкових турнірах у сезоні 2016/17.

До слова, в минулому сезоні Кемерон Картер-Вікерс провів 28 поєдинків у Чемпіоншипі.

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