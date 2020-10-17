Защитник Кэмерон Картер-Викерс в последний день внутреннего трансферного окна в Англии сменил лондонский Тоттенхэм не представителя Чемпионшипа.

Американец проведет сезон 2020/21 на Виталити Стэдиум, сообщает официальный сайт клуба.

Кристал Пэлас усилился экс-вратарем сборной Англии

"Вишни" взяли Картера-Викерса в аренду до конца кампании. Подобный опыт не является новым для защитника. Он уже выступал в аренде за Шеффилд Юнайтед, Ипсвич, Суонси, Сток Сити и Лутон. В свою очередь в составе Тоттенхэма центрбек провел всего 4 матча в кубковых турнирах в сезоне 2016/17.

К слову, в прошлом сезоне Кэмерон Картер-Викерс провел 28 поединков в Чемпионшипе.

Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття