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Тоттенхем відправив скаута, щоб переглянути Дзаньйоло

13 травня 23:09 194 Читать на русском
Тоттенхем відправив скаута, щоб переглянути Дзаньйоло
Ніколо Дзаньйоло / ФК Рома

Півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло може продовжити кар'єру в Тоттенхемі.

Скаут Тоттенхема літав на матч 37 туру Серії А Рома – Ювентус (2:0) та переглядав хавбека Ніколо Дзаньйоло, повідомляє журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Шірі.

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За інформацією джерела, англійці залишились задоволені побаченим і спробують підписати гравця збірної Італії.

Останнім трансфером у Тоттенхем з Роми був Ерік Ламела, який відбувся у 2013 році. 1 червня аргентинець разом з командою спробує виграти Лігу чемпіонів. У фіналі "шпорам" протистоятиме Ліверпуль.

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