Тоттенхем відправив скаута, щоб переглянути Дзаньйоло

Півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло може продовжити кар'єру в Тоттенхемі.

Скаут Тоттенхема літав на матч 37 туру Серії А Рома – Ювентус (2:0) та переглядав хавбека Ніколо Дзаньйоло, повідомляє журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Шірі.

Почеттіно – про 4-е місце Тоттенхема в АПЛ: Це неймовірне досягнення

За інформацією джерела, англійці залишились задоволені побаченим і спробують підписати гравця збірної Італії.

Останнім трансфером у Тоттенхем з Роми був Ерік Ламела, який відбувся у 2013 році. 1 червня аргентинець разом з командою спробує виграти Лігу чемпіонів. У фіналі "шпорам" протистоятиме Ліверпуль.

Галони шампанського, політ Гвардіоли, А капела з культовим музикантом – божевільне святкування чемпіонства Ман Сіті